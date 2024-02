Gablenz - Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 115 bei Gablenz im Landkreis Görlitz vor einer Polizeikontrolle geflohen und hat anschließend einen Unfall gebaut. Der 25-Jährige sei am Samstagmorgen mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten weggefahren und habe dabei mehrere Fahrzeuge riskant überholt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend sei das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei nahm den unverletzten Autofahrer fest.

Demnach wurde das Auto im Wert von rund 30.000 Euro in der Nacht zuvor im niedersächsischen Gifhorn gestohlen. Durch den Unfall sei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.