Heimlicher Blick über die Wand in der Damentoilette: In Wittstock/Dosse fliegt ein 30-Jähriger auf - samt Handy. Wie viele Fälle gab es noch?

Wittstock/Dosse - Auf der Damentoilette eines Schnellrestaurants in Wittstock/Dosse blickt ein 30-Jähriger über die Kabinenwand - und wird gestellt. Auf seinem Handy: mehrere Fotos von Frauen in ähnlichen Situationen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, bemerkte eine 43-Jährige den heimlichen Beobachter auf der Toilette. Das Mobiltelefon des Mecklenburgers wurde beschlagnahmt, um weitere Tatorte und Frauen zu ermitteln, deren Intimsphäre verletzt wurde.