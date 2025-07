Etwa 500 Menschen sind in einem ICE von Hamburg in Richtung Wien unterwegs, als plötzlich ein Mann mehrere Fahrgäste angreift. Wenig später läuft ein großer Rettungseinsatz.

Straßkirchen - Ein Mann hat mehrere Fahrgäste in einem ICE in Niederbayern angegriffen und verletzt. Ein Polizeisprecher ging zunächst von vier leicht verletzten Fahrgästen aus. Der mutmaßliche Angreifer „dürfte etwas schwerer verletzt sein“, sagte der Sprecher. Er sei festgenommen worden, befinde sich in Gewahrsam der Polizei und werde ärztlich behandelt. In Lebensgefahr sei nach derzeitigem Stand niemand.

Der Mann soll mit vermutlich mehreren gefährlichen Gegenständen Passagiere in dem Zug mit etwa 500 Fahrgästen auf der Fahrt von Hamburg nach Wien angegriffen haben. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wurden die Rettungskräfte gegen 14.00 Uhr alarmiert. Fahrgäste hätten nach dem Angriff den Nothalt betätigt, woraufhin der ICE bei Straßkirchen stehen geblieben sei. Die Hintergründe des Angriffs blieben zunächst unklar.

Großer Rettungseinsatz - und viele gestrandete Fahrgäste

Die Fahrgäste wurden laut BRK an einer eigens eingerichteten Betreuungsstelle versorgt. Neben zahlreichen Rettungskräften und zwei Hubschraubern seien auch viele Einheiten des Betreuungsdienstes und der psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Es gehe darum, auch unverletzten, aber möglicherweise traumatisierten Fahrgästen zu helfen.

Die Bahnstrecke war zunächst gesperrt. Die Deutsche Bahn bekundete ihr Mitgefühl für die Betroffenen und deren Angehörige. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Verletzten und allen, die das Erlebte nun verarbeiten müssen“, sagte ein Bahnsprecher. „Wir wünschen allen Betroffenen eine schnelle und vollständige Genesung.“ Er dankte außerdem den Einsatzkräften für die schnelle Festnahme des Tatverdächtigen.