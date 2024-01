Mann greift 27-Jährigen in Leipzig an

Leipzig - Ein 28 Jahre alter Mann soll einen 27-Jährigen im Leipziger Ortsteil Grünau-Mitte angegriffen und verletzt haben. Zuvor kam es am Donnerstagabend zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 27-Jährigen und einer Gruppe von Männern in der Stuttgarter Allee, wie die Polizei Leipzig am Freitagmorgen mitteilte.

Laut Polizei wollte der Verletzte dem Streit entgehen, indem er in Richtung eines Lebensmittelladens rannte. Auf dem Weg dorthin habe ihn ein Mann aus der Gruppe angegriffen und verletzt, teilte die Polizei mit. Zum genauen Tathergang machte die Polizei am Freitagmorgen keine Angaben. Der Mann wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der Tatverdächtige habe im Verlauf des Einsatzes gestellt werden können, der Rest der Gruppe sei geflohen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.