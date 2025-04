Ein Mann greift am Alexanderplatz Menschen mit einem Elektroschockgerät an - das bleibt nicht die einzige Straftat, die ihm die Polizei anlastet.

Berlin - Ein 18-Jähriger soll mit einem Elektroschockgerät Passanten am Alexanderplatz angegriffen haben. Zeugen hatten am Donnerstagabend die Polizei alarmiert. Diese nahm den Mann in der Nähe der dortigen Wache fest. Verletzt wurde niemand. Polizeiangaben zufolge konnten die Menschen ausweichen.

Während der Festnahme beleidigte und bedrohte der 18-Jährige laut der Mitteilung drei Zeugen. Der Verdächtige soll außerdem zuvor einer unbekannt gebliebenen Frau an den Hintern gefasst haben. Zudem habe er in Richtung einer Polizistin gespuckt und sie im Gesicht getroffen.



Der Tunesier hielt sich den Angaben nach unerlaubt in Deutschland auf. Er kam erst in Polizeigewahrsam und dann wegen seines auffälligen Verhaltens in ein Krankenhaus, dort schließlich auf eine psychiatrische Fachstation. Ermittelt wird nun wegen mehrerer Delikte, darunter wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und auch wegen des unerlaubten Aufenthalts.