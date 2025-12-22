Bestensee - Ein 41-Jähriger ist in Bestensee (Landkreis Dahme-Spreewald) von einem Regionalzug erfasst worden und gestorben. Der Mann überquerte am Sonntagabend die Gleise im Bahnhof Bestensee, wie die Polizei mitteilte. Dabei näherte sich der Zug und erfasste den Mann, wie es hieß. Der 41-Jährige starb demnach noch vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Unglück um einen Unfall handelt.