In Neukölln eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Einer der beiden ersticht den anderen. Einen Tag später kann die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Gesundbrunnen einen Mann festgenommen, der bei einem Streit im Körnerpark in Neukölln einen 28-Jährigen erstochen haben soll. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, nahmen Zielfahnder des LKA den 23 Jahre alten Tatverdächtigen am Abend zusammen mit dem Spezialeinsatzkommando fest. Er soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die beiden Männer hatten sich am Sonntagnachmittag an einer Brunnenanlage im Körnerpark in Neukölln gestritten. Dann stach der Täter mit einer Waffe mehrfach auf den 28-Jährigen ein und verletzte ihn dabei schwer. Eine zufällig anwesende Ärztin konnte den Mann am Tatort zwar noch reanimieren. Er starb aber später nach einer Notoperation im Krankenhaus.