Blutige Tat am Wochenende in Berlin-Mitte: Ein Mann stellt sich selbst der Polizei, ein anderer wird tot in einer Wohnung gefunden. Ein Ermittlungsrichter sieht dringenden Verdacht.

Polizei- und Rettungskräfte rücken zu einer Wohnung in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte aus. Dort finden sie einen Toten. (Symbolbild)

Berlin - Nach der Tötung eines 48-jährigen Mannes in Berlin-Mitte sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Gegen den 42-Jährigen gebe es einen dringenden Tatverdacht, daher sei Haftbefehl erlassen und „in Vollzug“ gesetzt worden.

Der Verdächtige befindet sich seit Sonntag in U-Haft. Der 42-Jährige hatte sich am Samstag auf einer Polizeiwache gestellt und ausgesagt, er habe einen Mann in einer Wohnung in einem Mietshaus in der Leipziger Straße verletzt. Die Polizei fand dort den toten Mann mit mehreren Verletzungen im Oberkörper. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.