Dresden - Ein Mann soll in Dresden eine Frau auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt haben. Nach Angaben der Polizei hatte der 27-Jährige am Freitagabend bereits zuvor in einer Straßenbahn mehrere Fahrgäste mit dem Messer bedroht. Als er mit einem Begleiter an einer Haltestelle in der Dresdner Neustadt ausstieg, bedrohte er demnach dort erneut mehrere Passanten und griff schließlich eine Frau an.

Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe fest. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu einem möglichen Motiv für die Tat machte sie zunächst keine Angaben.