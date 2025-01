Hinter seinem Hund schließen sich die Türen. Dann wird ein 34-Jähriger in Dresden mehrere Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift.

Mann in Dresden von Straßenbahn mitgeschleift

Dresden - In Dresden ist ein Mann wegen einer Hundeleine von einer Straßenbahn mitgeschleift worden. Den Angaben der Polizei zufolge schlossen sich die Türen, als der Hund des 34-Jährigen bereits in der Bahn war. Der Mann hatte am Donnerstagabend die Hundeleine um seinen Körper befestigt und wurde einige Meter mitgeschleift, bis er diese lösen konnte.

Die Bahn kam erst zum Stehen, als Fahrgäste den 34 Jahre alten Straßenbahnfahrer darüber informierten. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese ermittelt nun zur Unfallursache.