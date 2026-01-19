Nach dem Tod eines 30-Jährigen sucht die Polizei nach einem Verdächtigen. Nun gibt es neue Details zur Tat.

Einbeck - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes im südniedersächsischen Einbeck gibt es weitere Details zu dem Vorfall. In der Nacht auf Samstag soll es zunächst auf einer Straße zu einer Schlägerei zwischen dem Opfer und fünf jungen Männern gekommen sein, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Später soll der Vater einer der fünf jungen Männer den 30-Jährigen mit einem Messer getötet haben. Der Täter ist flüchtig, das Motiv weiter offen.

Im Detail soll das Opfer zunächst von den fünf jungen Männern im Alter zwischen 17 und 20 Jahren mit deren Autos ausgebremst worden sein. Anschließend sei es zu einer Schlägerei gekommen. Als die fünf Angreifer flohen, habe der später getötete Mann noch mit einem Schlagstock oder ähnlichen Gegenstand auf die zwei Autos der jungen Männer eingeschlagen.

Später in der Nacht soll dann der 37 Jahre alte Vater eines 18-Jährigen das Opfer erneut ausgebremst haben. Der Vater sei dann aus seinem Auto ausgestiegen und habe unvermittelt mit einem Messer auf den Kopf des Geschädigten eingestochen. Der Mann starb später im Krankenhaus. Der Täter ist seitdem flüchtig. Nach ihm wird gefahndet.