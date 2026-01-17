weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Tötungsdelikt: Mann in Einbeck getötet - Polizei ermittelt

Ein 30-Jähriger stirbt nach einem Gewaltverbrechen in Einbeck. Vieles ist noch unklar.

Von dpa 17.01.2026, 09:05
Die Polizei ermittelt wegen des getöteten 30-Jährigen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Einbeck - In Einbeck (Landkreis Northeim) ist ein 30-jähriger Mann getötet worden. Das Tötungsdelikt geschah am Freitagabend, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer verstarb demnach im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zur Tat gemacht werden, wie ein Sprecher mitteilte.