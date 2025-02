Ein Mann wird am Abend in Frankfurt (Oder) mit einem Gegenstand angegriffen und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Täter ist auf der Flucht.

Mann in Frankfurt (Oder) schwer verletzt - Täter flüchtig

Frankfurt (Oder) - Ein Mann ist in Frankfurt (Oder) angegriffen und schwer verletzt worden. Der Angreifer habe den Mann am frühen Abend mit einem Gegenstand attackiert und sei dann geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz und die Suchmaßnahmen nach dem Täter liefen am Abend noch. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden und werde dort behandelt, sagte der Sprecher. Mit welchem Gegenstand der Mann angegriffen wurde, war zunächst unklar. Auch Angaben zu weiteren Hintergründen, etwa ob sich die beiden Männer kannten, lagen noch nicht vor. Die Ermittlungen laufen.