In seiner eigenen Wohnung wird ein Mann in Halberstadt brutal überfallen. Sie erbeuten eine Schreckschusswaffe, Schmuck und Bargeld. Die Fahndung läuft.

Mann in Halberstadt in Wohnung überfallen

Halberstadt - In seiner eigenen Wohnung ist ein Mann in Halberstadt (Landkreis Harz) von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Männer an der Wohnung geklingelt und den Bewohner überwältigt, als dieser die Tür öffnete.

Anschließend drangen die Unbekannten in die Wohnung ein, schlugen auf den Mann ein und fesselten ihn. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Tabakwaren, eine Schreckschusswaffe, Schmuck sowie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und fahndet nun mit Phantombildern öffentlich nach den Unbekannten.