Polizei und SEK im Einsatz in Berlin-Köpenick. Ein Mann wurde in einem Imbiss in Berlin-Köpenick mehrfach angeschossen.

Berlin - Nachdem ein Mann am Mittwoch durch Schüsse in Berlin-Köpenick schwer verletzt worden ist, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der Mann wurde am Donnerstagvormittag in seiner Wohnung ebenfalls in Köpenick festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Schütze war am Mittwochvormittag geflüchtet. Zuvor hatte er in einem Imbiss im Einkaufszentrum Forum Köpenick im Südosten Berlins dem anderen Mann mehrmals in den Oberkörper geschossen. Danach hatte er mit einem weiteren Schuss die Scheibe eines zweiten Imbisses auf der anderen Straßenseite zerstört. Das Motiv des Täters ist bisher nicht bekannt.