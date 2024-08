Magdeburg - In Magdeburg ist ein 21-Jähriger angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen fanden den Angegriffenen am Donnerstagabend auf dem Boden liegend, seine Verletzungen könnten ersten Erkenntnissen nach von einem Messer stammen, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Der 21-jährige Syrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Tatverdächtigen wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.