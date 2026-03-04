Ein 88-Jähriger ist zu Fuß unterwegs, als neben ihm ein Wagen rückwärts ausparkt. Im nächsten Augenblick liegt der Fußgänger schon unter dem Auto. Was ist passiert?

Meiningen - Ein älterer Mann ist im Norden Meiningens (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von einem Auto überrollt worden. Der 30-Jahre alte Fahrer des Wagens übersah den 88-jährigen Fußgänger beim rückwärts Ausparken, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.