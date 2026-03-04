weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Mann in Meiningen von Auto überrollt - schwer verletzt

Unfälle Mann in Meiningen von Auto überrollt - schwer verletzt

Ein 88-Jähriger ist zu Fuß unterwegs, als neben ihm ein Wagen rückwärts ausparkt. Im nächsten Augenblick liegt der Fußgänger schon unter dem Auto. Was ist passiert?

Von dpa 04.03.2026, 10:50
Rettungskräfte hatten den Schwerverletzten in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Rettungskräfte hatten den Schwerverletzten in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Meiningen - Ein älterer Mann ist im Norden Meiningens (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von einem Auto überrollt worden. Der 30-Jahre alte Fahrer des Wagens übersah den 88-jährigen Fußgänger beim rückwärts Ausparken, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.