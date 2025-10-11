Vor einer Bar kommt es zu einem Streit. Plötzlich zückt jemand ein Messer. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar.

Berlin - Ein 22-Jähriger ist bei einem Streit in Berlin-Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Eine Gruppe hatte ihn am Abend vor einer Bar niedergestochen, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Er kam mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aktuell nicht, hieß es.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt. Ein Polizist war den Angaben zufolge zufällig vor Ort und ging dazwischen. Er leistete zudem Erste Hilfe. Die Gruppe flüchtete währenddessen in unbekannte Richtung. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.