Mann in Schäfersee in Berlin-Reinickendorf tot aufgefunden

Berlin - Ein Mann ist im Schäfersee in Berlin-Reinickendorf leblos aufgefunden worden. Zeugen hatten am Montagvormittag im Schäfersee einen reglosen Menschen im Wasser entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Identität des Mannes war nach Angaben der Polizei zunächst nicht geklärt.