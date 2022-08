Mann in See gestorben

Clausthal/Zellerfeld - Ein 59-Jähriger ist in einem See bei Clausthal/Zellerfeld gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem krankheitsbedingten Tod aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann hatte laut Zeugenaussagen in dem See gebadet. Andere Badegäste entdeckten den leblos im Wasser treibenden Mann am Sonntagnachmittag. Ein mit einem Helikopter eingeflogener Notarzt versuchte den Angaben zufolge noch, den 59-Jährigen zu retten - jedoch erfolglos.