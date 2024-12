Nachbarn hören aus einer Bar in Wilmersdorf Schreie und alarmieren die Polizei. Diese findet in dem Lokal einen Mann mit einer Schussverletzung.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Wilmersdorf durch einen Schuss verletzt worden. Anwohner hörten am Sonntagmorgen Schreie aus einer Bar in der Duisburger Straße, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Einsatzkräfte fanden den 27-Jährigen am Boden.

Der Mann erlitt eine Schussverletzung am Rumpf und wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er operiert wurde. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Den Angaben zufolge war der Mann alleine in der Bar, als die Polizei eintraf. Die Polizei geht davon aus, dass er von jemandem angeschossen wurde.