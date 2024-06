Ein Mann wird Ende Mai in seiner Wohnung in Lichterfelde durch Schüsse schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Schützen.

Berlin - Nach den Schüssen auf einen 80-Jährigen in dessen Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchten Raubmordes, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Der Mann wurde am 31. Mai mit lebensgefährlichen Schussverletzungen in der Einbecker Straße entdeckt und in eine Klinik gebracht.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des verletzten Mannes auf ihrer Internetseite. Die Mordkommission ermittelt den Angaben nach, ob jemand an dem Tag in den frühen Morgenstunden etwas Verdächtiges wahrgenommen hat. Auch nach Angaben zum Opfer und zu weiteren sachdienlichen Hinweisen wurde gefragt.