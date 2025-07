Ein Mann wird blutend in Zwickau gefunden und stirbt wenig später. Die Polizei meldet nun eine Festnahme.

Mann in Zwickau getötet - tatverdächtige Person gefasst

Zwickau - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Zwickau haben die Ermittler eine tatverdächtige Person gefasst. Nähere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Festnahme sei am frühen Sonntagabend erfolgt. Der oder die Festgenommene sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das 36 Jahre alte Opfer war in der Nacht zum Sonntag blutend und schwer verletzt in einer Grundstückseinfahrt gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei der Mann in einem Krankenhaus gestorben. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts auf.

Nach wie vor würden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, hieß es. Die Polizei hofft auf Menschen, die in der Nacht zum Sonntag von Mitternacht bis halb zwei Autos oder Personen rund um die Erich-Mühsam-Straße beobachtet haben. Auch wer Geräusche oder Gespräche gehört habe, solle sich bei der Kripo melden.