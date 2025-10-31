Der Dieb war schon in der Vergangenheit straffällig geworden. In den Vollzug zu kommen, hätte er jedoch vermeiden können.

Die Polizei ist auf einen Mann getroffen, der eigentlich in Haft sein müsste. (Symbolbild)

Weißenfels - In Weißenfels ist die Polizei auf einen Mann gestoßen, der eigentlich in Haft sein müsste. In einem Discounter habe der Mann versucht Alkohol zu klauen, teilten die Beamten mit. Dabei sei der 53-Jährige erwischt worden, weshalb die Polizei gerufen wurde.

Als die Beamten die Personalien des Mannes aufnehmen wollten, habe sich herausgestellt, dass er keinen Ausweis bei sich hatte, hieß es. Auf dem Revier sei dann festgestellt worden, dass gegen den Mann drei Haftbefehle vorliegen.

Gegen Geld hätte die Haft abgewendet werden können, erklärten die Beamten. Der Mann konnte die Summe jedoch nicht zahlen. Deshalb sei er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.