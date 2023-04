Mann kollabiert und stirbt bei Polizeieinsatz in Gera

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Gera - Bei einem Polizeieinsatz in Gera ist ein 34 Jahre alter Mann kollabiert und gestorben. Erste-Hilfe-Maßnahmen und der unverzügliche Einsatz von Rettungskräften hätten dem Mann am Donnerstagmorgen nicht helfen können, teilte die Thüringer Polizei mit. Der Grund für den Einsatz war zunächst nicht bekannt. Für Nachfragen war die Polizei am Donnerstagnachmittag nicht zu erreichen.

Den Angaben zufolge fand der Einsatz im Bereich der Polizeiinspektion Gera statt. Aus Neutralitätsgründen sei eine nicht beteiligte Behörde mit der Bearbeitung beauftragt worden. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei in Jena sah die Staatsanwaltschaft Gera keinen Anfangsverdacht für das Vorliegen einer Straftat. Für die Feststellung der Todesursache sei eine Obduktion angeordnet worden, hieß es.