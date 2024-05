Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Oranienbaum-Wörlitz - Ein 54 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto bei Oranienbaum-Wörlitz (Landkreis Wittenberg) von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Er sei am Samstagabend auf der Landstraße 133 aus Richtung Griesen nach Oranienbaum gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. In einer Linkskurve sei er nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wegen der Schwere seiner Verletzungen habe er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden müssen.