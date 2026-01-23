Für den Verdächtigen ging es gleich in Untersuchungshaft. Was ihm genau vorgeworfen wird.

Wolfenbüttel - Ein mutmaßlicher Brandstifter wurde in Haft genommen, nachdem er im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in Wolfenbüttel Benzin vergossen und angezündet haben soll. Verletzt wurde niemand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Tatverdächtig ist ein 38-Jähriger.

Den Angaben nach wurden acht Menschen, die sich während des Feuers in dem Gebäude befanden, von der Feuerwehr befreit. Polizisten fanden den Verdächtigen in der Nähe des Hauses. Er habe vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden, inzwischen befinde er sich in Untersuchungshaft.

Gegen den Mann wird nun wegen besonders schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Polizei schätzte den Brandschaden auf circa 30.000 Euro.