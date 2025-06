Lohne (dpa/lni)- Ein Mann ist bei einem Unfall in Lohne (Landkreis Vechta) schwer verletzt worden. Der 29-Jährige wurde am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab, stieß mit einem Weidezaun zusammen und landete in einem Graben. Warum es zum Unfall kam, ist bislang unklar. Die Straße war laut einem Polizeisprecher für Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt. Am Auto entstand ein Totalschaden von 2.000 Euro.