Mann mit Armbrust gesehen - Polizeieinsatz in Meißen

Meißen - Weil ein Mann mit Armbrust an einem Wohnungsfenster gesehen wurde, war die Polizei in der Meißner Altstadt im Großeinsatz. Passanten alarmiert die Polizei gegen 10.20 Uhr, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Um Unbeteiligte vor einer möglichen Bedrohung zu schützen, sperrten die Beamten zunächst den betroffenen Bereich an der Neugasse ab.

Anschließend wurden speziell für lebensbedrohliche Einsatzlagen ausgebildete Einsatzkräfte hinzugezogen. Diese brachten den Mann unter Kontrolle, nachdem er unbewaffnet vor die Tür getreten war. Ob sich in seiner Wohnung eine Armbrust befindet, werde aktuell geprüft, so der Sprecher. Eine Gefährdung für Dritte besteht demnach nicht mehr. An dem Einsatz waren etwa 30 Polizisten beteiligt.