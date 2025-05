Ein bewaffneter Mann mit Kind sorgt in einem Supermarkt für einen Polizeieinsatz. Was bislang über die Hintergründe bekannt ist.

Mann mit Kind droht mit Messer in Bremer Supermarkt

Polizeieinsatz in Bremen

Bremen - Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm hat in einem Bremer Supermarkt gedroht, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Niemand sei verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Kind sei in Sicherheit. Andere Menschen waren den Angaben zufolge nicht in Gefahr.

Die Polizei sei noch vor Ort, sagte der Polizeisprecher. „Die Situation ist mittlerweile geklärt.“ Die Beamten ermitteln die Hintergründe des Einsatzes. Noch sei unklar, in welchem Verhältnis der Mann und das Kind zueinander stehen.