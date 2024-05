Mann mit Messer an Schule in Bernau bei Berlin

Bernau bei Berlin - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann an einer Schule in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte stellten ihn an einer Bushaltestelle nahe der Schule, teilte die Polizei mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte am Donnerstagmittag zu einem Gymnasium gerufen, nachdem dort ein Mann gesehen wurde, der „wirres Zeug von sich gab“ und ein Messer bei sich hatte. Nach kurzer Zeit waren mehrere Polizeiautos vor Ort, die Beamten fanden den Mann dann an der Bushaltestelle.

Nachdem ihm laut Polizei mit dem Einsatz eines Tasers gedroht wurde, lenkte er ein. Die Polizisten stellten seine Identität fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Zudem stellten sie ein Messer sicher. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der 35-Jährige befinde sich nach Angaben der Polizei in medizinischer Behandlung. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Bedrohung aufgenommen.