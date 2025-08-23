Ein Streit zwischen Männern eskaliert. Ein Messer wird gezückt. Die konkreten Hintergründe sind unklar. Und einem Beteiligtem gelingt die Flucht.

Berlin - Nach einem Messerangriff auf einen 41-Jährigen in Charlottenburg hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Neben den 24 und 40 Jahren alten Verdächtigen soll ein weiterer Mann beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Dieser bleibt bislang unbekannt.

Laut Polizei erlitt der 41-Jährige Stichverletzungen am Rücken sowie ein Bruch des Nasenbeins. Nach ersten Ermittlungen soll es am Freitagnachmittag zwischen den Beteiligten zum Streit gekommen sein. Der Verletzte soll sich zuvor aggressiv verhalten haben.