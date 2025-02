Mann mit Messer in der Hand spricht Passanten an

Berlin - Mit einem Messer in der Hand hat ein Mann in Berlin-Friedrichshain wahllos Passanten angesprochen. Alarmierte Polizisten forderten den Mann am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Sonntagsstraße nahe dem Ostkreuz auf, sich auf den Boden zu legen und das Messer wegzulegen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann folgte den Anweisungen, griff dann aber beim Abführen heftig die Polizisten an und versuchte vergeblich, sich zu befreien. Ein Polizist wurde durch die Attacke am Knie verletzt.