Mit Reizgas haben Unbekannte einen Objektverantwortlichen in der Habersaathstraße angegriffen. Erst am Montag hatte es dort Proteste gegeben.

Berlin - Unbekannte haben in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte einen Objektverantwortlichen mit Reizgas besprüht. Die Täter griffen den Mann am Vormittag an und flüchteten, wie die Polizei Berlin auf X mitteilte. Das Opfer wurde vor Ort behandelt.

Am Montag gab es in der Habersaathstraße Proteste gegen die Räumung eines teils besetzten Hauses. Laut Polizeisprecher lagen zwölf Räumungsbeschlüsse vor, jedoch konnte einer innerhalb des Hauses nicht zugeordnet werden. Aus einzelnen Fenstern des Gebäudekomplexes war Pyrotechnik geworfen oder geschossen worden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Laut Polizei waren 14 Einsatzkräfte durch den Beschuss mit Pyrotechnik und Reizgas leicht verletzt worden, sie seien jedoch im Dienst geblieben. Rund 70 Menschen hätten bei einer Versammlung gegen die Räumung mitgemacht. Zwei Männer kamen zwischenzeitlich in Gewahrsam, einer wegen eines strafbaren Aufrufs, einer wegen Widerstands, wie der Polizeisprecher sagte.