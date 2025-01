Hannover - Ein 89-Jähriger ist in Hannover von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wollte der Mann mit seinem Rollator über die Gleise gehen, als die Bahn kam. Es kam zu einem Zusammenstoß, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht, wie der Sprecher sagte. Der Unfall geschah am späten Dienstagnachmittag. Der genaue Hergang werde ermittelt, hieß es. An der Bahn und an dem Rollator entstanden nach Polizeiangaben Schäden im mittleren dreistelligen Bereich. Über den Unfall hatten zunächst Medien berichtet.

Bereits am Montag ereignete sich ein Unfall mit einer Stadtbahn in Hannover. Dabei wurde eine 53 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wendete sie ihren Wagen und wurde dabei von einer Stadtbahn erfasst.