Berlin - Ein 43 Jahre alter Mann hat mehrfach mit einer Schere auf einen 53-Jährigen eingestochen und ihn dabei im Bereich des Rumpfes, des Bauches und der Beine verletzt. Der Verletzte musste im Krankenhaus operiert werden, befindet sich nach aktuellen Erkenntnissen aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sprechen von gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei geht bei dem Angriff, der sich am späten Freitagabend in Berlin-Reinickendorf ereignete, nach bisherigem Stand von einem Streit unter Nachbarn aus. Demnach soll der Tatverdächtige den 53-Jährigen in seiner Wohnung aufgesucht haben. Später rief er zusammen mit einem weiteren Nachbarn den Notruf. Der 43-Jährige wurde festgenommen.