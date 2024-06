Schreck in Gotha: Ein Mann läuft mit gezogener Waffe in der Stadt umher. Die Polizei rückt sofort aus.

Mann mit Spielzeugpistole in Gotha gefasst

Gotha - Ein Mann mit einer Spielzeugwaffe hat in Gotha einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Samstagabend ging ein Notruf ein, dass ein Mann mit gezogenem Revolver durch die Stadt laufe, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Es seien sofort alle verfügbaren Streifenwagen eingesetzt worden. Der 38-Jährige konnte gefasst werden. Er hatte eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe bei sich, die beschlagnahmt wurde. Gegen den polizeibekannten Gothaer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ihm droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.