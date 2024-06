Hoyerswerda - Der 39 Jahre alte Mann, der am vergangenen Montag mit einer Stichwaffe durch Hoyerswerda lief und Menschen bedroht haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mitteilte, wurde der Deutsche auf richterliche Anordnung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann wird auch für einen vorherigen Angriff auf einen Paketboten verantwortlich gemacht.

Der 39-Jährige war am Montag von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Laut Polizei ging er zuvor in ein Gebäude und bedrohte dort Passanten verbal. Er habe auch eine Stichwaffe in der Hand gehalten. Später sei er durch die Stadt gelaufen und haben die Waffe fallen lassen.