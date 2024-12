Viele Menschen feierten am Sonntag den Sieg der Aufständischen in Syrien. Sie trugen Fahnen und versammelten sich. Später am Abend wurde laut Polizei ein Mann mit einer der Fahnen brutal angegriffen.

Berlin - Ein junger Mann mit einer syrischen Fahne um die Schultern ist nach Angaben der Polizei in Berlin von einer Gruppe von Männern angegriffen und zusammengeschlagen worden. Der 26-jährige Mann sei nach eigener Aussage von den fünf Tätern am späten Sonntagabend in Treptow bewusstlos geschlagen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Passant habe die Polizei alarmiert. Mit Platzwunden im Gesicht und Blutergüssen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Der 26-Jährige kam nach eigenen Angaben gegen 23.40 Uhr von einer Bushaltestelle an der Köpenicker Landstraße. In Höhe des Dammwegs soll dann ein Auto angehalten haben. Fünf Männer, die nach Angaben des Opfers libanesisches Arabisch sprachen, hätten auf ihn eingeschlagen und getreten, bis er das Bewusstsein verlor.

Nach dem Zusammenbruch des Regimes in Syrien hatten am Sonntag auch in Berlin auf den Straßen viele Syrer gemeinsam demonstriert und den Sieg der Aufständischen gefeiert.