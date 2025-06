Der Bewohner einer Wohnung in Schmargendorf hört in der Nacht Geräusche an seiner Tür. Er vermutet einen Einbrecher und macht auf sich aufmerksam. Der Täter schießt zur Antwort auf die Tür.

Berlin - Ein unbekannter Schütze hat in Berlin-Schmargendorf mit einer Schusswaffe auf eine Wohnungstür gefeuert und diese durchlöchert. Die Kugel schlug auf dem Boden der Wohnung auf. Verletzt wurde in der Nacht in dem Wohnhaus in der Charlottenbrunner Straße aber niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Täter flüchtete.

Ersten Erkenntnissen zufolge hörte der 45-jährige Bewohner Geräusche an seiner Wohnungstür. Da er einen Einbrecher vermutete, machte er auf sich aufmerksam, um diesen abzuschrecken. Daraufhin habe der unbekannte Täter einen Schuss abgegeben und sei geflüchtet.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten ein Durchschussloch in der Wohnungstür fest und fanden das Projektil einer scharfen Schusswaffe am Boden der Wohnung. Die Ermittlungen laufen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Wie weit das Projektil neben dem Bewohner aufschlug, war zunächst nicht bekannt. Auch nicht, was der Schütze an der Tür wollte. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin.