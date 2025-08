Bei einem Streit in Neukölln wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen.

In Neukölln erlitt ein Mann am Freitagabend lebensgefährliche Stichverletzungen. (Symbolbild)

Berlin - Ein 40 Jahre alter Mann ist bei einem Streit in Berlin-Neukölln mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt worden. Nach einer Notoperation am Freitagabend soll sein Zustand inzwischen stabil sein, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Abend mit einem 41-Jährigen in einer Wohnung in Streit geraten, in dessen Verlauf der Ältere auf ihn eingestochen haben soll.

Der Verletzte habe sich mit Hilfe eines Zeugen in den Hinterhof des Hauses geschleppt, ein weiterer Zeuge soll die Einsatzkräfte alarmiert haben. Die Polizeikräfte leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts den Angaben zufolge Erste Hilfe. Der mutmaßliche Angreifer, der sich noch in der Nähe aufgehalten habe, sei festgenommen worden. Zu den Hintergründen sowie zur Art der Stichwaffe wurde zunächst nichts bekannt.