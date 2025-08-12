weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Große Suchaktion: Mann nach Baden im Rhein verschwunden

Große Suchaktion Mann nach Baden im Rhein verschwunden

Ein Mann geht im Rhein an der Grenze zur Schweiz baden. Dann verschwindet er. Es folgt eine Suchaktion.

Von dpa 12.08.2025, 16:26
Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suche eingesetzt. (Symbolbild)
Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suche eingesetzt. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Grenzach-Wyhlen - Ein Mann ist nach dem Baden im Rhein an der Schweizer Grenze bei Grenzach-Wyhlen verschwunden. Die Einsatzkräfte starteten nach dem Vorfall in Baden-Württemberg eine großangelegte Rettungsaktion für den 27-Jährigen, der in Berlin wohnhaft sein soll, wie die Polizei mitteilte. 

Auf beiden Seiten des Rheins waren demnach mehrere Boote, Drohnen und ein Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem Mann, der am Montagnachmittag verschwand. Bislang sei er allerdings nicht gefunden worden.