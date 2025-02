Mann nach Messerstich in Bremen in Lebensgefahr

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. (Symbolbild)

Bremen - Ein Mann ist durch einen Messerstich in Bremen lebensgefährlich verletzt worden. Noch sei unklar, was im Stadtteil Huchting vorgefallen sei, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Zeugen hatten demnach beobachtet, wie der 34-Jährige verletzt von mehreren Männern aus einer Shisha-Bar getragen wurde. Die alarmierte Polizei leistete dem stark blutenden Opfer Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen.

Der Mann wurde am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Der Tatort wurde abgesperrt, und es wurden Beweismittel gesichert. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchter Tötung und suchen nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.