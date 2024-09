Mann nach Tötungsversuch mit Auto in U-Haft

Tat in Wunstorf

Ein 54 Jahre alter Mann kam wegen der Tat in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Wunstorf - Ein 54 Jahre alter Mann hat in Wunstorf bei Hannover versucht, einen anderen Mann mit seinem Auto anzufahren. Auch ein Zeuge geriet laut Polizei zwischenzeitlich in Gefahr. Während der mutmaßliche Täter leichte Verletzungen erlitt, blieben die beiden anderen Männer unverletzt.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Laut Polizei besteht jedoch der Verdacht, dass ein länger andauernder Streit zwischen dem 54-Jährigen und dem 40-Jährigen, dem der Angriff galt, der Auslöser gewesen sein könnte.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 54-Jährige am Donnerstagabend noch in der Nähe des Tatorts festgenommen. Eine Haftrichterin ordnete heute Untersuchungshaft an. Gegen den Mann wird wegen versuchter Tötung ermittelt.