Ohne Führerschein und Zulassung - dafür mit einem gestohlenen Anhänger - flüchtet ein Mann mit dem Auto vor der Polizei.

Diepholz - Ein Mann hat sich in der Nacht von Niedersachsen bis nach Nordrhein-Westfalen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besitzt der 22-Jährige keinen Führerschein, das Fluchtauto ist nicht zugelassen - und der Anhänger entwendet. Der Mann sollte den Angaben zufolge in Diepholz kontrolliert werden, weil an dem Anhänger kein Kennzeichen angebracht war. Doch statt anzuhalten, sei der Fahrer geflüchtet.

Die 45-minütige Verfolgungsfahrt habe über mehrere Gemeinde- und Landesstraßen geführt und endete in Hille in Ostwestfalen, sagte der Polizeisprecher. Dort habe der 22-Jährige sein Fahrzeug gestoppt. Es wurden den Angaben zufolge keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet - doch es kam zu einigen Verstößen gegen Verkehrsregeln.