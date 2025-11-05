In einem Bürgerbüro der Grünen in Kreuzberg randaliert ein Mann und schlägt um sich.

Berlin - In einem Parteibüro der Grünen in Berlin-Kreuzberg hat ein Mann randaliert. Er betrat das Büro in der Dresdner Straße am Kottbusser Tor am Dienstagabend und wollte mit sechs anwesenden Menschen über den Klimawandel diskutieren, wie die Polizei mitteilte.

Er wurde aufgefordert zu gehen, tat das auch, kam aber dann mit einem weiteren Mann zurück und diskutierte aggressiv. Schließlich begann er zu randalieren, warf einen halbgefüllten Plastikbecher gegen einen Monitor, riss einen Stuhl um und beschädigte mehrere Werbeaufsteller. Schließlich verschwanden er und sein Begleiter.