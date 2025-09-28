Rund um den Magdeburger Dom kommt es zu Verwüstungen, Beschädigungen und Pöbeleien. Ein Mann ist dafür verantwortlich. Warum?

In Magdeburg haben mehrere Menschen die Polizei gerufen, weil ein Mann in der Altstadt randaliert hat. (Symbolbild)

Magdeburg - Ein Mann hat in der Altstadt von Magdeburg eine Spur der Verwüstung hinterlassen und Menschen verbal angegriffen. Der 30-Jährige schlug rund um den Dom unter anderem gegen mehrere Mülleimer und trat gegen abgestellte E-Scooter und Schaufensterscheiben, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er sich leichte Verletzungen zugezogen, hieß es.

Laut Polizei wurde der Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes zwangsweise in einem Krankenhaus untergebracht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden gegen den 30-Jährigen eingeleitet, wie es hieß.