Mann schießt in Erfurt mit Luftgewehr aus Fenster

Ein Mann hat mit einem Luftdruckgewehr aus dem Fenster seiner Wohnung in Erfurt auf Fahrzeuge geschossen. (Symbolbild)

Erfurt - Ein 60-Jähriger hat mit einem Luftdruckgewehr aus dem Fenster seiner Wohnung in Erfurt-Gispersleben auf Fahrzeuge geschossen. Verletzt wurde niemand, zwei Fahrzeuge wurden beschädigt, teilte die Polizei mit. Es sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften unterwegs gewesen. Eine Anwohnerin hatte den Mann mit einem Gewehr am frühen Abend beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten alle benachbarten Straßen abgesperrt, hieß es. Unter Einsatz von Schutzausrüstung wurde der Tatverdächtige schließlich festgenommen.