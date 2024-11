Mann schießt in Imbiss anderem Mann in den Oberkörper

Berlin - Ein Mann hat in einem belebten Einkaufszentrum in Berlin-Köpenick um sich geschossen und einen anderen Mann schwer verletzt. Zuerst schoss der Täter trotz mehrerer Zeugen am Mittwochvormittag im Forum Köpenick im Südosten der Hauptstadt in einem Imbiss auf den anderen Mann und traf ihn mehrmals in den Oberkörper, wie die Polizei mitteilte.

Täter flüchtet nach zweitem Schuss

Dann überquerte der Schütze die Bahnhofstraße vor dem Einkaufszentrum und feuerte dort einen weiteren Schuss auf einen Imbiss ab, „ohne allerdings Personen zu treffen“, sagte der Sprecher der Berliner Polizei, Florian Nath. Anschließend sei der Mann vom Tatort geflüchtet.

Die Schüsse fielen gegen 11.00 Uhr, ein Zeuge sprach von vier Knallgeräuschen, die er gehört habe. Der verletzte Mann wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Polizei nicht.

Polizisten sperrten die umliegenden Straßen weiträumig ab und suchten nach dem Täter. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren an den Tatorten, sagte Sprecher Naht weiter. Außerdem seien bereits mehrere Zeugen befragt worden, die jedoch noch keine konkreten Hinweise zum Täter liefern konnten. Die Hintergründe der Taten seien noch vollkommen unklar.

Zeuge filmt Tat

Offenbar wurden die Tat oder Teile davon von einem Zeugen gefilmt. „Im Netz kursiert ein Video von der Tat. Dieses Video ist unseren Ermittlern bekannt“, sagte Sprecher Nath und appellierte weiter: „Bitte teilen Sie dieses Video nicht weiter. Nehmen Sie Rücksicht auf die von der Tat Betroffenen.“