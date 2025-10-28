Mitten am Morgen fallen in Bad Dürrenberg im Saalekreis Schüsse von einem Balkon. Ein Streit um Ruhestörung eskaliert, ein Mann wird am Oberschenkel getroffen. Das ist bisher bekannt.

Bad Dürrenberg - Ein 38-Jähriger hat in Bad Dürrenberg (Saalekreis) vom Balkon aus mit einem Luftgewehr geschossen und dabei einen Mann am Oberschenkel verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Schützen und einer Personengruppe wegen Ruhestörung gekommen. Der Verletzte war demnach Teil der Gruppe gewesen.

Die Polizei wurde kurz vor 7.00 Uhr über den Vorfall informiert. Vor Ort stellten die Beamten das Luftgewehr in der Wohnung des Mannes sicher. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.